Un voyage poétique et sensoriel Un superbe album musical rassemblant quatre chansons originales interprétées par Esther Thibault, musicienne connue dans le spectacle jeune public, et les magnifiques illustrations de Lucile Placin. Le lecteur est invité à plonger dans des tableaux colorés, tendres et fourmillants de détails. Accompagner le moment du coucher Un livre tout en douceur, conçu pour faire rêver les touts-petits et les aider à s'endormir sereinement. Le jeune lecteur navigue au gré de la musique et des illustrations pour un moment de lecture et d'écoute totalement magique. Une nouvelle collection d'album sonore Musique magique : une collection de très beaux livres sonores au format innovant avec un haut-parleur de qualité orienté face au lecteur pour un temps d'écoute exceptionnel. En partenariat avec la Philharmonie des enfants.