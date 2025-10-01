Epilogue meurtrier

La crise n'en finit pas et, alors que les conditions de vie se dégradent pour les Athéniens, les violences se multiplient - notamment envers les étrangers, que certains sont prêts à accuser de tous les maux. Quand sa fille Katérina est victime d'une agression d'Aube dorée, un parti d'extrême droite, en raison de l'aide qu'elle apporte à des migrants, le commissaire Charitos est sous le choc. Surtout que, dans les rangs de la police, certains prennent position pour les agresseurs. Comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle affaire fait ressurgir d'anciens conflits : un mystérieux groupe, les "Grecs des années 50" , revendique une série d'assassinats commis à l'aide d'une arme ancienne, dont l'utilisation remonte à la Guerre civile. Pourquoi les victimes, membres d'une génération qui n'a rien connu de ces heures sombres, s'y retrouvent-elles ainsi liées ? Petros Markaris le sait bien : pour comprendre les malheurs du présent, il faut parfois tourner son regard vers les ombres du passé.