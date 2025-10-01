Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le palais de glace

Jean-Baptiste Coursaud, Tarjei Vesaas

ActuaLitté
Dans un paysage de légende façonné par le froid et la glace, au coeur de l'interminable automne norvégien, deux fillettes se découvrent et se reconnaissent. Siss et Unn, Unn et Siss. De caractère en apparence opposé, elles s'attirent et se troublent, jusqu'au soir où, les yeux plongés dans un même miroir, elles scellent un pacte, un lien aussi indéfectible qu'inexplicable, ténu comme un cristal de givre et puissant comme le palais de glace figé au pied de la cascade - ce palais qui, à la mystérieuse disparition d'Unn, deviendra tour à tour mausolée de lumière et temple du souvenir. Le Palais de glace, classique incontournable de la littérature norvégienne, approche avec une acuité rare l'intensité troublante des secrets et le sérieux insondable des émotions enfantines. Né dans le Telemark en 1897 et mort en 1970 à quelques kilomètres de la ferme familiale, Tarjei Vesaas est l'auteur d'une oeuvre lumineuse, profondément marquée par la nature.

Par Jean-Baptiste Coursaud, Tarjei Vesaas
Chez Cambourakis

|

Auteur

Jean-Baptiste Coursaud, Tarjei Vesaas

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature scandinave

Le palais de glace

Tarjei Vesaas trad. Jean-Baptiste Coursaud

Paru le 01/10/2025

224 pages

Cambourakis

11,00 €

9782386690716
