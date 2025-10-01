Inscription
Rêver l'obscur

Starhawk, Morbic, Nathalie Capiez, Emilie Hache

Partisane de l'action directe non violente, Starhawk a été de tous les mouvements antimilitaristes et anti-? nucléaires aux Etats- Unis dans les années 1970-1980. On la retrouve ensuite à Seattle ou à Gênes dans les rangs altermondialistes. Se définissant à la fois comme féministe et sorcière néopaïenne, elle publie "Rêver l'obscur. Femmes, magie et politique" en 1982 aux Etats-Unis. Se basant sur la narration très concrète de sa participation à ces mouvements, elle explore une science inventive et festive des rituels, invitant chacun-e à prendre conscience de son pouvoir et à le mettre en oeuvre en resserrant les liens avec les autres, en agissant à sa mesure au sein de la communauté.

Par Starhawk, Morbic, Nathalie Capiez, Emilie Hache
Chez Cambourakis

Starhawk, Morbic, Nathalie Capiez, Emilie Hache

Cambourakis

sociologie du genre

Rêver l'obscur

Starhawk trad. Morbic

Paru le 01/10/2025

Cambourakis

14,50 €

9782386690709
9782386690709
© Notice établie par ORB
