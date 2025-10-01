Partisane de l'action directe non violente, Starhawk a été de tous les mouvements antimilitaristes et anti-? nucléaires aux Etats- Unis dans les années 1970-1980. On la retrouve ensuite à Seattle ou à Gênes dans les rangs altermondialistes. Se définissant à la fois comme féministe et sorcière néopaïenne, elle publie "Rêver l'obscur. Femmes, magie et politique" en 1982 aux Etats-Unis. Se basant sur la narration très concrète de sa participation à ces mouvements, elle explore une science inventive et festive des rituels, invitant chacun-e à prendre conscience de son pouvoir et à le mettre en oeuvre en resserrant les liens avec les autres, en agissant à sa mesure au sein de la communauté.