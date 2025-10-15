Inscription
Le temps des profondeurs

Collectif, Edb

ActuaLitté
Ce livre est né de la rencontre improbable entre moines de Cîteaux, qui vivent selon une règle datant du VIe siècle, et des femmes actives et engagées dans une vie familiale et professionnelle, croyantes ou non, venues tour à tour passer un court séjour à l'abbaye. Au fil de ces pages, chacune livre sa propre expérience et nous apprend ce que cette rencontre a changé dans leur vie personnelle et leurs conceptions. Une invitation à sortir de certaines idées toutes faites, des éléments de réponse à notre quête de sens. Plus qu'un livre, une rencontre exceptionnelle.

Par Collectif, Edb
Chez Editions des Béatitudes

Auteur

Collectif, Edb

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Vie religieuse

Le temps des profondeurs

Collectif, Edb

Paru le 15/10/2025

200 pages

Editions des Béatitudes

23,50 €

ActuaLitté
