Le temps des profondeurs

Ce livre est né de la rencontre improbable entre moines de Cîteaux, qui vivent selon une règle datant du VIe siècle, et des femmes actives et engagées dans une vie familiale et professionnelle, croyantes ou non, venues tour à tour passer un court séjour à l'abbaye. Au fil de ces pages, chacune livre sa propre expérience et nous apprend ce que cette rencontre a changé dans leur vie personnelle et leurs conceptions. Une invitation à sortir de certaines idées toutes faites, des éléments de réponse à notre quête de sens. Plus qu'un livre, une rencontre exceptionnelle.