#Essais

Le corps noir de la République

Delphine Gardey

ActuaLitté
Cette histoire inédite des parlementaires colonisés de France interroge, sur deux siècles, l'universalisme républicain. Dans une somme de 450 pages sans précédent, l'historienne Delphine Gardey retrace les parcours des députés colonisés, de Jean-Baptiste Belley à Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor, révélant les tensions entre idéal républicain et réalité coloniale. Richement documenté et préfacé par Christiane Taubira, ce livre de référence dévoile un pan méconnu de l'histoire de la République.

Par Delphine Gardey
Chez Textuel

|

Auteur

Delphine Gardey

Editeur

Textuel

Genre

Histoire des idées politiques

Le corps noir de la République

Delphine Gardey

Paru le 01/10/2025

440 pages

Textuel

45,00 €

9782386291036
