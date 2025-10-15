Inscription
Meg Corbyn L'intégrale Tome 1

Anne Bishop, Emily Allen, Sophie Barthélémy

ActuaLitté
Meg Corbyn est une cassandra sangue, une prophétesse du sang, capable de prédire l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules prêts à la taillader pour s'enrichir. Mais aussi un don qui lui a permis de s'échapper et l'incite à chercher refuge chez les Autres. Là où les lois humaines ne s'appliquent pas. Même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte. Car si le chef des loups est d'abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d'une simple proie à ses yeux... " Par moments brutalement réaliste, ce roman centré sur le combat d'une jeune femme en quête de liberté dégage aussi une certaine mélancolie. A ne surtout pas manquer ! " Romantic Times " L'un des meilleur roman d'urban fantasy de tous les temps. " All Things Urban Fantasy Cette superbe édition collector contient les romans Lettres écarlates et Volée noire.

Par Anne Bishop, Emily Allen, Sophie Barthélémy
Chez Bragelonne

Auteur

Anne Bishop, Emily Allen, Sophie Barthélémy

Editeur

Bragelonne

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Meg Corbyn L'intégrale Tome 1

Anne Bishop trad. Sophie Barthélémy

Paru le 15/10/2025

896 pages

Bragelonne

28,00 €

9791028131173
