Meg Corbyn L'intégrale Tome 1

Meg Corbyn est une cassandra sangue, une prophétesse du sang, capable de prédire l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules prêts à la taillader pour s'enrichir. Mais aussi un don qui lui a permis de s'échapper et l'incite à chercher refuge chez les Autres. Là où les lois humaines ne s'appliquent pas. Même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte. Car si le chef des loups est d'abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d'une simple proie à ses yeux... " Par moments brutalement réaliste, ce roman centré sur le combat d'une jeune femme en quête de liberté dégage aussi une certaine mélancolie. A ne surtout pas manquer ! " Romantic Times " L'un des meilleur roman d'urban fantasy de tous les temps. " All Things Urban Fantasy Cette superbe édition collector contient les romans Lettres écarlates et Volée noire.