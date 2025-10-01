Un jour ailleurs

A seize ans, Milène prend la fuite. Un matin comme les autres, son père claque la porte et disparaît - sans explication. Dès lors, tout vacille. Entre une mère instable, un petit frère qui s'enferme dans le silence, et un quotidien qui l'étouffe, Milène court sans but, jusqu'à s'effondrer. Hospitalisée, frappée d'amnésie, elle devient une inconnue aux yeux du monde. Commence alors un lent cheminement, entre silences et rencontres inattendues. Du cabinet d'un psychiatre bienveillant à une maison paisible au Portugal, une autre vie s'invente - fragile mais lumineuse. Dans ce récit à plusieurs voix, les existences blessées se frôlent sans jamais se heurter. Armelle Jenkins y tisse avec finesse les liens brisés et les failles de l'intime, refusant de figer ses personnages dans un rôle ou un passé. Au contraire, elle les accompagne dans leurs contradictions, leurs silences et leur soif d'amour. Peu à peu se dessine un chemin fragile - fait de déracinement, de mémoire trouble, d'élans retenus - vers un apaisement possible. Car au coeur de ce roman, il y a ce désir essentiel : celui de trouver un lieu, un lien, un souffle. Un endroit où, enfin, respirer.