Qu'est-ce que l'Univers ? Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre ? Un documentaire complet pour devenir un expert des mystères de l'Univers ! Une lecture interactive, riche en informations Plus de 100 flaps et un pop-up pour observer l'espace depuis la Terre, les sondes ou les télescopes, découvrir la vie d'une étoile de sa naissance à sa mort, débusquer de nouvelles galaxies... Ce documentaire fascinant a été écrit par Anne-Sophie Baumann et son conseiller, Johan Kieken, chargé de médiation pédagogique à Universcience (Palais de la découverte, Cité des sciences et de l'industrie). Illustré avec précision par Nikol, ce livre offre une immersion totale dans ce monde. Tourbidoc Expert pour les 6-9 ans Nouveauté dans la collection Tourbidoc, une collection documentaire pour tous les enfants ! Le format Expert, pour les 6-9 ans, permet de décrypter et d'approfondir un sujet, avec des flaps sous les flaps pour une manipulation pleine de surprise !