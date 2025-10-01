Condamné par la peau

Dans la poussière rouge d'Oka, un petit village congolais, Mbele-Mva a grandi, bercé par la voix d'un père épris de justice. Devenu professeur de droit en Occident, l'homme brillant et respecté continue de porter fièrement cet héritage. Mais derrière les marques de reconnaissance, le regard des autres reste chargé de soupçons : sa peau parle avant ses mots. Quand il rencontre Daulrie, étudiante en médecine, un souffle nouveau traverse son quotidien. Entre eux, l'entente est immédiate, nourrie par la même soif de justice. Pourtant, cette complicité dérange. C'est alors que Sandy entre en scène : un étudiant blanc, issu d'un monde favorisé, dont les sourires polis masquent une animosité profonde. La tension monte. Les humiliations deviennent frontales. Jusqu'au jour où la violence éclate... Avec une voix singulière et sensible, ASIE Dominique de Marseille livre un roman puissant, traversé par des questionnements intimes et politiques, qui résonne avec force dans notre époque.