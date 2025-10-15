Inscription
#Essais

Les routes de la liberté

Laurent Bury, Joseph E. Stiglitz

Le libéralisme de nos sociétés contemporaines serait-il en train de tuer nos libertés individuelles et collectives ? Au nom même de la liberté, les néolibéraux et leurs alliés de droite radicale enchaînent les mesures politiques et économiques qui la restreignent. Ces échecs ont poussé beaucoup d'insatisfaits à se tourner vers le populisme et des figures comme Donald Trump, Jair Bolsonaro ou encore Narendra Modi. Comment en sommes-nous arrivés là ? S'attaquant à des géants de l'économie tels que Friedrich Hayek et Milton Friedman, le célèbre prix Nobel Joseph Stiglitz décrypte les conséquences du néolibéralisme, critiquant vigoureusement les dogmes économiques contemporains et l'influence des idéologies néolibérales sur les médias et l'éducation. L'économiste dénonce ainsi les idées reçues sur les marchés prétendument "libres" qui, au lieu de favoriser une prospérité générale, exacerbent les inégalités et concentrent la richesse entre les mains d'une élite minoritaire. Un essai d'une actualité brûlante qui ouvre de nouveaux horizons critiques et encourage à se réapproprier la notion de liberté.

Par Laurent Bury, Joseph E. Stiglitz
Chez Liens qui libèrent (Les)

Auteur

Laurent Bury, Joseph E. Stiglitz

Editeur

Liens qui libèrent (Les)

Genre

Economie (essai)

Les routes de la liberté

Joseph E. Stiglitz trad. Laurent Bury

Paru le 15/10/2025

352 pages

Liens qui libèrent (Les)

10,90 €

9791020922328
