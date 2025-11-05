Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Hot Young Royals

Clémentine Curie, Katy Birchall

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sa garde-robe ? Haute couture. Ses camarades de classe ? L'élite londonienne. Les fêtes ? Scandaleuses. Une histoire d'amour... tout simplement royale ! Après la mort de sa mère, Ruby est propulsée dans le monde scintillant de la haute société londonienne. A Clairmont Hall, les Elites font la loi : leur groupe compte non seulement les jeunes gens les plus riches de Londres, mais aussi la princesse Caroline, qu'on dit en couple avec l'éblouissant jeune duc Xavier. Ruby comprend vite qu'en infiltrant les Elites, elle pourrait bien découvrir qui est son père. Il s'agit forcément d'un ami de jeunesse de sa mère... mais lequel ? Pour le découvrir, elle accepte de faire croire qu'elle sort avec Xavier, espérant ainsi être élue reine de Clairmont. Mais leurs sentiments à tous les deux sont-ils vraiment feints... ? Une romance #fakedating ultra glamour !

Par Clémentine Curie, Katy Birchall
Chez Bragelonne

|

Auteur

Clémentine Curie, Katy Birchall

Editeur

Bragelonne

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hot Young Royals par Clémentine Curie, Katy Birchall

Commenter ce livre

 

Hot Young Royals

Katy Birchall trad. Clémentine Curie

Paru le 13/11/2025

464 pages

Bragelonne

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820513168
9782820513168
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.