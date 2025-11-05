Hot Young Royals

Sa garde-robe ? Haute couture. Ses camarades de classe ? L'élite londonienne. Les fêtes ? Scandaleuses. Une histoire d'amour... tout simplement royale ! Après la mort de sa mère, Ruby est propulsée dans le monde scintillant de la haute société londonienne. A Clairmont Hall, les Elites font la loi : leur groupe compte non seulement les jeunes gens les plus riches de Londres, mais aussi la princesse Caroline, qu'on dit en couple avec l'éblouissant jeune duc Xavier. Ruby comprend vite qu'en infiltrant les Elites, elle pourrait bien découvrir qui est son père. Il s'agit forcément d'un ami de jeunesse de sa mère... mais lequel ? Pour le découvrir, elle accepte de faire croire qu'elle sort avec Xavier, espérant ainsi être élue reine de Clairmont. Mais leurs sentiments à tous les deux sont-ils vraiment feints... ? Une romance #fakedating ultra glamour !