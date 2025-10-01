Inscription
#Roman jeunesse

Conte végétal

Pierre-Louis Berger, Marie Mérigot

ActuaLitté
Dans un square parisien, une petite feuille de tilleul rêve d'aventure. Lassée de son arbre et des journées qui s'étirent, elle aspire à un ailleurs. Un jour d'automne, elle rencontre Feuille du désert, venue de loin sur le dos d'un oiseau géant. Leur amitié naît dans le vent... mais le destin les sépare. Deux parcours, deux mondes, deux âmes végétales en quête de sens et de liberté, portés par la curiosité d'une enfant qui pourrait bien réunir leurs chemins et réinventer leur avenir. Sous la plume délicate de Pierre-Louis Berger, ce conte aborde avec justesse le désir d'évasion, la magie des rencontres et le lien profond à la nature. Les illustrations en papiers découpés de Marie Mérigot accompagnent le récit avec sensibilité, jouant sur les formes, les textures et les couleurs pour prolonger l'émotion et inviter à une lecture à la fois poétique et inspirante.

Par Pierre-Louis Berger, Marie Mérigot
Editions Jets d'encre

Auteur

Pierre-Louis Berger, Marie Mérigot

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Conte végétal

Pierre-Louis Berger, Marie Mérigot

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

13,95 €

9782385801397
