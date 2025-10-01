Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les Pères

Nicole Gauvain-Kerymel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux hommes quittent leur pays pour une autre vie qu'ils ont voulue, qu'ils ont rêvée. Les Etats-Unis pour Alain, Le Brésil pour Gabriel. L'un abandonne la femme qui l'aime, Sylvie, l'autre rejoint sa fiancée Maria-Louisa. Plus de vingt ans séparent ces deux départs. Un deuil va bousculer la vie d'Alain, chef d'entreprise et homme pressé, qui le pousse à se questionner sur la notion de filiation. Comme lui, Gabriel, Marc et Fabrice, chacun à leur façon, vont découvrir que les termes de fils, père, beau-père, dissimulent des réalités parfois riches mais souvent complexes.

Par Nicole Gauvain-Kerymel
Chez Editions Douro

|

Auteur

Nicole Gauvain-Kerymel

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Pères par Nicole Gauvain-Kerymel

Commenter ce livre

 

Les Pères

Nicole Gauvain-Kerymel

Paru le 01/10/2025

290 pages

Editions Douro

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384065370
9782384065370
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.