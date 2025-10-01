Deux hommes quittent leur pays pour une autre vie qu'ils ont voulue, qu'ils ont rêvée. Les Etats-Unis pour Alain, Le Brésil pour Gabriel. L'un abandonne la femme qui l'aime, Sylvie, l'autre rejoint sa fiancée Maria-Louisa. Plus de vingt ans séparent ces deux départs. Un deuil va bousculer la vie d'Alain, chef d'entreprise et homme pressé, qui le pousse à se questionner sur la notion de filiation. Comme lui, Gabriel, Marc et Fabrice, chacun à leur façon, vont découvrir que les termes de fils, père, beau-père, dissimulent des réalités parfois riches mais souvent complexes.