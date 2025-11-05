Lore Olympus Tome 9

Le monde souterrain a une reine ! Perséphone et Hadès sont enfin réunis lorsque la déesse du printemps, bannie, retourne aux Enfers pour revendiquer sa place de reine. Maintenant qu'Hadès et Perséphone ont vaincu et emprisonné à nouveau Cronos, assoiffé de pouvoir, plus rien ne peut les séparer, et les années d'éloignement n'ont fait qu'accroître leur désir l'un pour l'autre. Mais les autres Olympiens ne peuvent s'empêcher de s'en mêler, poussant le couple à officialiser les choses par un couronnement - et un mariage. Ignorant ceux qui tentent de définir leur relation, Hadès et Perséphone s'efforcent de vivre à leur propre rythme et de se concentrer sur la reconstruction des Enfers. Ils commencent par enquêter sur la façon dont Cronos a pu s'échapper et apprennent l'horrible vérité : il a capturé un jeune dieu puissant dont les capacités lui permettent de projeter ses pensées en dehors du Tartare - des pensées qu'il utilise pour tourmenter Héra. Bien que la forme physique de Cronos soit enfermée, l'Olympe ne sera jamais libre tant qu'ils n'auront pas sauvé le jeune dieu de son emprise. Pour sauver les royaumes, Perséphone doit comprendre ses pouvoirs de déesse de la fertilité et embrasser son rôle de reine des Enfers, même si cela l'éloigne des attentes de sa mère et de son ancienne place dans le royaume des mortels.