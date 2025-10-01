Dans un futur où les émotions sont scorées, classées et optimisées par des intelligences artificielles, Lina vit dans une société où chaque lien est contrôlé, chaque élan analysé, chaque attachement codifié. Fille d'une puissante dynastie dédiée à la gestion de l'IA empathique, elle obéit aux règles : tout sentiment est mesuré, toute relation validée. Mais un soir, un bug dans le métro la connecte à Léo, héritier d'un clan rival. Leur compatibilité atteint 91, 4 %. Un score presque parfait. Un lien interdit. Ce qui déclenche une alerte : une anomalie stratégique. Traqués, ils fuient les algorithmes, les pactes familiaux, les trajectoires programmées. Aidés de Vektor, un androïde libre penseur hors-circuit, et portés par un amour que même les systèmes les plus avancés ne savent modéliser, ils cherchent à exister ensemble, envers et contre tout. grasNo-code de l'amour - version infinie gras est une odyssée SF sensible et insoumise, où chaque battement devient un acte de résistance amoureuse.