Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

No-code de l'amour

Victoria Constant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un futur où les émotions sont scorées, classées et optimisées par des intelligences artificielles, Lina vit dans une société où chaque lien est contrôlé, chaque élan analysé, chaque attachement codifié. Fille d'une puissante dynastie dédiée à la gestion de l'IA empathique, elle obéit aux règles : tout sentiment est mesuré, toute relation validée. Mais un soir, un bug dans le métro la connecte à Léo, héritier d'un clan rival. Leur compatibilité atteint 91, 4 %. Un score presque parfait. Un lien interdit. Ce qui déclenche une alerte : une anomalie stratégique. Traqués, ils fuient les algorithmes, les pactes familiaux, les trajectoires programmées. Aidés de Vektor, un androïde libre penseur hors-circuit, et portés par un amour que même les systèmes les plus avancés ne savent modéliser, ils cherchent à exister ensemble, envers et contre tout. grasNo-code de l'amour - version infinie gras est une odyssée SF sensible et insoumise, où chaque battement devient un acte de résistance amoureuse.

Par Victoria Constant
Chez Editions Douro

|

Auteur

Victoria Constant

Editeur

Editions Douro

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur No-code de l'amour par Victoria Constant

Commenter ce livre

 

No-code de l'amour

Victoria Constant

Paru le 01/10/2025

94 pages

Editions Douro

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384065356
9782384065356
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.