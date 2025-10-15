Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Palais Fesch

A préciser, Annick Le Marrec

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio doit son existence à la volonté d'un donateur exceptionnel, le cardinal Fesch, oncle de Napoléon et le plus grand collectionneur d'oeuvres d'art de son temps. L'ouvrage revient sur l'histoire de cette extraordinaire collection de 16 000 tableaux. Le millier d'oeuvres et d'objets légué à la ville d'Ajaccio a été enrichi au fil de presque deux siècles par bien d'autres dons et acquisitions. Si la peinture italienne, du XIVe au XVIIIe siècle, est toujours majoritaire, le musée conserve aussi une importante collection des Premier et Second Empires, des peintures académiques, un département de peintures corses, un cabinet d'art graphique, des objets liturgiques. Richement illustré, ce livre accompagne le lecteur parmi les oeuvres phares de la collection – les Primitifs, les grands noms de la peinture comme Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin, Pierre de Cortone, Baciccio, Subleyras, Gérard... – mais il propose aussi un parcours dans l'histoire de l'art, ses périodes, ses styles, ses genres, son langage.

Par A préciser, Annick Le Marrec
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

A préciser, Annick Le Marrec

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Muséologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Palais Fesch par A préciser, Annick Le Marrec

Commenter ce livre

 

Palais Fesch

A préciser, Annick Le Marrec

Paru le 15/10/2025

Silvana Editoriale

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788836657650
9788836657650
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.