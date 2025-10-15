Palais Fesch

Le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio doit son existence à la volonté d'un donateur exceptionnel, le cardinal Fesch, oncle de Napoléon et le plus grand collectionneur d'oeuvres d'art de son temps. L'ouvrage revient sur l'histoire de cette extraordinaire collection de 16 000 tableaux. Le millier d'oeuvres et d'objets légué à la ville d'Ajaccio a été enrichi au fil de presque deux siècles par bien d'autres dons et acquisitions. Si la peinture italienne, du XIVe au XVIIIe siècle, est toujours majoritaire, le musée conserve aussi une importante collection des Premier et Second Empires, des peintures académiques, un département de peintures corses, un cabinet d'art graphique, des objets liturgiques. Richement illustré, ce livre accompagne le lecteur parmi les oeuvres phares de la collection – les Primitifs, les grands noms de la peinture comme Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin, Pierre de Cortone, Baciccio, Subleyras, Gérard... – mais il propose aussi un parcours dans l'histoire de l'art, ses périodes, ses styles, ses genres, son langage.