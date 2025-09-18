Inscription
Enfin seule

Lauren Bastide

ActuaLitté
Il est temps de transformer notre regard sur la solitude des femmes. Les femmes ont mis des siècles à conquérir le droit d'être seules, à s'affranchir de la surveillance du père, du mari, de la société. Aujourd'hui, enfin, elles le peuvent. Mais leur solitude reste mal vue. Y compris par elles-mêmes, nombreuses à la vivre comme une souffrance ou un échec. En mêlant analyse historique et récit personnel, Lauren Bastide invite à changer de regard sur les femmes seules : celles qui ne sont pas en couple, celles sans enfants ou dont les enfants ont " quitté le nid ", celles qui voyagent en solitaire, celles qui n'ont besoin de personne - ou essaient, en tout cas. Il existe dans la solitude la promesse d'une émancipation, d'une estime de soi renouvelée et de la possibilité d'habiter le monde, enfin, à son rythme.

Par Lauren Bastide
Chez Allary Editions

|

Auteur

Lauren Bastide

Editeur

Allary Editions

Genre

sociologie du genre

Enfin seule

Lauren Bastide

Paru le 18/09/2025

251 pages

Allary Editions

20,90 €

ActuaLitté
9782370735638
