#Essais

La sécurité des entreprises

Cédric Lewandowski

ActuaLitté
Quels mécanismes de protection mettre en oeuvre pour protéger son entreprise, assurer la pérennité de ses activités et préserver sa réputation ? C'est tout l'enjeu de la sécurité des entreprises, aujourd'hui soumises à une explosion et une diversification des menaces. Des murailles antiques aux patrouilles médiévales, en passant par les mercenaires, détectives privés et l'apparition des premières alarmes, la question de la sécurité globale des entreprises s'est posée à chaque époque jusqu'aux outils désormais développés grâce à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle. A travers ce panorama historique, législatif et réglementaire, qui expose en outre des solutions, Cédric Lewandowski, président du Cercle des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE), défend une culture de la sécurité dans les entreprises, quelle que soit leur taille, et encourage des diagnostics en profondeur afin d'affiner la protection des atouts stratégiques de l'entreprise. Il démontre ainsi qu'une politique de sécurité-sûreté ne représente pas que des contraintes et des coûts, mais qu'elle est un véritable atout dans un monde qui change et une forme de stabilité pour les entreprises.

Cédric Lewandowski
Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Cédric Lewandowski

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

La sécurité des entreprises

Cédric Lewandowski

Paru le 05/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

ActuaLitté
9782715431980
