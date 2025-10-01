Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Ecrin en 2 volumes

Olivier Gay, Jonathan Aucomte, Yoann Guillé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les monstres sont de sortie. Ambre est la fille la plus populaire du lycée, organise des fêtes inoubliables et n'hésite pas à ridiculiser ceux qui ne correspondent pas aux canons de beauté. Lucas, lui, préfère la lecture, la musique et le jeu de rôles. Mais lorsqu'un camion les asperge tous les deux d'un mystérieux liquide, leur vie va basculer. La jeune fille soucieuse de son apparence devient une louve-garou, musclée, puissante (et poilue), tandis que le garçon se transforme en vampire, rapide, hypnotique (et buveur de sang). Unis par leur secret, les deux vont devoir comprendre ce qui leur est arrivé, découvrir ce qui se trame dans l'ombre... et accepter ces changements qui bouleversent leur vie.

Par Olivier Gay, Jonathan Aucomte, Yoann Guillé
Chez Drakoo

|

Auteur

Olivier Gay, Jonathan Aucomte, Yoann Guillé

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ecrin en 2 volumes par Olivier Gay, Jonathan Aucomte, Yoann Guillé

Commenter ce livre

 

Ecrin en 2 volumes

Olivier Gay, Jonathan Aucomte

Paru le 01/10/2025

Drakoo

27,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382333570
9782382333570
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.