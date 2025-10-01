Inscription
#Essais

La discorde et la concorde

Laurent Wirth

14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille. Sur le Champ-de Mars, à Paris, une foule immense s'est réunie autour de la garde nationale pour la fête de la Fédération. 17 juillet 1791, cette même garde nationale ouvre le feu sur des manifestants. Eté 2024 : en pleine crise politique nationale, après la dissolution inattendue de l'Assemblée, les jeux Olympiques de Paris apparaissent comme une période de communion pour les Français... Depuis la scène primitive de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, une alternance rapide de discordes et de concordes scande l'histoire de France. La France n'a pas l'exclusivité d'une culture du conflit. Cependant, ses changements d'humeur aussi soudains qu'imprévus rendent perplexes ses voisins. Pour mieux comprendre cette spécificité française, Laurent Wirth déroule le fil des crises et réconciliations depuis deux siècles et demi. Il analyse le rapport des Français à l'Etat et au pouvoir, leur passion égalitaire, leur sensibilité au contexte social ou international, mais aussi le rôle des médias. La cyclothymie, constante de la vie politique française depuis 1790, semble être devenue au XXIe siècle l'un des symptômes d'un malaise démocratique plus large. Ce livre permet d'en comprendre les racines. Laurent Wirth, agrégé et docteur en Histoire, a longtemps enseigné en classes préparatoires, puis été inspecteur général de l'Education nationale, et enfin doyen du groupe histoire et géographie de l'Inspection générale. Il est notamment l'auteur du Destin de Babel. Une histoire européenne (Armand Colin, 2021) et de La madeleine et le papillon. Le retour de 5 événements-monde (Armand Colin, 2022).

Par Laurent Wirth
Chez Nouveau monde Editions

Auteur

Laurent Wirth

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

La discorde et la concorde

Laurent Wirth

Paru le 01/10/2025

384 pages

Nouveau monde Editions

24,90 €

9782380947502
