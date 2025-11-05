Dame de coeur

Battue par son mari, Roselyne, trente-deux ans, n'attend qu'une chose : qu'il la libère enfin d'une existence trop pesante. Commissaire à la brigade criminelle, Martin a perdu le feu sacré. Sa vie privée n'a jamais été aussi compliquée et son travail est devenu plus source d'angoisse que de satisfaction. Le meurtre d'une jeune femme, aussi violent que gratuit en apparence, réveille sa haine du crime et de l'injustice. Vengeur est un homme qui craint et déteste les femmes, surtout lorsqu'elles sont jeunes, belles et brunes. Sûr de son génie et de son impunité, il part en chasse, muni d'une arbalète. Et puis il y a Myriam, Jeannette, Laurette... autant de dames de coeur qui détiennent chacune une parcelle de l'atroce vérité. Combien faudra-t-il de victimes pour que Martin commence à comprendre le plan sanglant et absurde de l'assassin ? "Un flic avec ses ennemis, ses amours, ses emmerdes qui a la dégaine d'un héros de série comme on les aime". L'Express