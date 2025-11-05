Trois aventures de Renard

Dans une forêt vit un renard un peu bougon, souvent affamé, toujours drôle. Entre deux siestes, il parcourt les chemins en quête de proies bien dodues. Mais il a le chic pour se mettre dans des situations invraisemblables ! Mulot, écureuil, poules, loup, crapaud ou encore grizzli... tous vont lui donner du fil à retordre. Heureusement, pour s'en sortir, le rusé Renard n'est jamais à court de plans terriblement ingénieux ! Découvrez ses trois premières aventures, aussi palpitantes que désopilantes ! Cette édition à la fabrication soignée est agrémentée d'une annexe présentant les coulisses de la création de la série.