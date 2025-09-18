Modèles d'animaux à la scie à chantourner

Avec plus de 100 modèles d'animaux sauvages et exotiques à découper à la scie à chantourner, cette version mise à jour est la compilation la plus complète, la plus détaillée et accompagnée de conseils techniques. Jacob et Wayne Fowler ont créé chacun de ces motifs d'animaux à partir de photographies prises dans la nature, dans des zoos, des parcs ou des réserves naturelles. Leurs oeuvres sont détaillées, donnant vie à la personnalité de chaque animal et peuvent être découpées en une seule pièce indépendante pour être exposées. Les patrons sont présentés par catégorie et pour les débutants, les auteurs offrent des conseils pratiques sur le choix du bois, sur la préparation et les outils nécessaires à la découpe des modèles, de la finition et à l'exposition de vos projets. Créez de magnifiques portraits en bois d'animaux sauvages et exotiques à partir de 100 patrons et d'une galerie de photos inspirantes.