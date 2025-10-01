Figure phare de la mode française, Jean Paul Gaultier développe, depuis la fin des années 1980, un univers ludique, débridé et fascinant qui a considérablement marqué le monde de la mode et, bien au-delà, la pop culture et l'esthétique de son temps. De ses collaborations mythiques avec de grandes stars comme Madonna, à ses créations les plus remarquables en passant par ses codes, à l'instar de la marinière ou de la jupe pour homme. Ce titre a été réalisé en collaboration avec Silhouette. Ce livre montre la large influence de ce créateur, son inspiration ainsi que les grands moments de son parcours de vie et de création.