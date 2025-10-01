Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Jean-Paul Gaultier

Véronique Bergen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Figure phare de la mode française, Jean Paul Gaultier développe, depuis la fin des années 1980, un univers ludique, débridé et fascinant qui a considérablement marqué le monde de la mode et, bien au-delà, la pop culture et l'esthétique de son temps. De ses collaborations mythiques avec de grandes stars comme Madonna, à ses créations les plus remarquables en passant par ses codes, à l'instar de la marinière ou de la jupe pour homme. Ce titre a été réalisé en collaboration avec Silhouette. Ce livre montre la large influence de ce créateur, son inspiration ainsi que les grands moments de son parcours de vie et de création.

Par Véronique Bergen
Chez EPA Editions

|

Auteur

Véronique Bergen

Editeur

EPA Editions

Genre

Grands couturiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jean-Paul Gaultier par Véronique Bergen

Commenter ce livre

 

Jean-Paul Gaultier

Véronique Bergen

Paru le 01/10/2025

208 pages

EPA Editions

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376717379
9782376717379
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.