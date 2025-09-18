Chaque année, l'OFCE propose dans la collection " Repères " un bilan accessible et rigoureux de l'économie française. L'édition 2026 présente l'état de la conjoncture, les principales tendances et les grands problèmes contemporains. Elle apporte une analyse inédite des crises liées à la pandémie de Covid-19 puis à celle de l'énergie, et propose un bilan et une évaluation des mesures de soutien budgétaire. Elle explore également la politique climatique française, les engagements et les performances de l'Hexagone en matière de lutte contre le changement climatique. Quelles conséquences doit-on attendre de la guerre commerciale lancée par le président Trump ? Dans quelle situation se trouve le marché français de l'armement et quels sont les effets macroéconomiques d'une hausse des dépenses militaires ? Comment expliquer le regain de productivité des salariés français ? Y a-t-il de bonnes raisons de reprendre un emploi payé au salaire minimum quand on touche des prestations sociales ? Quel est l'impact de la montée du risque politique sur les perspectives de croissance du PIB français ? Cet ouvrage a été réalisé sous la direction d' Eric Heyer .