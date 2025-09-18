Leçons d'épidémies

Et si les épidémies étaient des révélatrices ? Ebola, Covid-19, Mpox... à chaque crise sanitaire, les mêmes constats reviennent : désorganisation, sous-financement, isolement des disciplines, oubli des communautés locales. Mais si, au lieu d'attendre la prochaine catastrophe, nous tirions enfin les leçons du passé ? Dans cet ouvrage accessible et engagé, les auteurs nous invitent à plonger au coeur des épidémies pour comprendre ce qu'elles disent de nos sociétés et de nos systèmes de santé. A travers des récits de terrain, des réflexions stratégiques et une vision ancrée dans l'Afrique, il trace les contours d'un avenir plus fort, plus juste, plus humain. Cet essai est un appel à l'action. Un hommage à ceux qui soignent, préviennent, alertent. Et une feuille de route pour qu'enfin, nous ne subissions plus les épidémies, mais les affrontions ensemble, en pleine conscience.