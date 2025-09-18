Inscription
Leçons d'épidémies

Abdoulaye Touré, Alpha Kabinet Keita

ActuaLitté
Et si les épidémies étaient des révélatrices ? Ebola, Covid-19, Mpox... à chaque crise sanitaire, les mêmes constats reviennent : désorganisation, sous-financement, isolement des disciplines, oubli des communautés locales. Mais si, au lieu d'attendre la prochaine catastrophe, nous tirions enfin les leçons du passé ? Dans cet ouvrage accessible et engagé, les auteurs nous invitent à plonger au coeur des épidémies pour comprendre ce qu'elles disent de nos sociétés et de nos systèmes de santé. A travers des récits de terrain, des réflexions stratégiques et une vision ancrée dans l'Afrique, il trace les contours d'un avenir plus fort, plus juste, plus humain. Cet essai est un appel à l'action. Un hommage à ceux qui soignent, préviennent, alertent. Et une feuille de route pour qu'enfin, nous ne subissions plus les épidémies, mais les affrontions ensemble, en pleine conscience.

Abdoulaye Touré, Alpha Kabinet Keita
Editions L'Harmattan

Auteur

Abdoulaye Touré, Alpha Kabinet Keita

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais médicaux

Leçons d'épidémies

Abdoulaye Touré, Alpha Kabinet Keita

Paru le 18/09/2025

86 pages

Editions L'Harmattan

12,00 €

9782336561455
