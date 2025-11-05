Inscription
#Polar

À vol d'oiseau

Craig Johnson

ActuaLitté
Le shérif Walt Longmire doit mener à bien une sérieuse affaire : le mariage de sa fi lle. Mais pendant les préparatifs, lui et son ami Henry Standing Bear sont témoins d'un étrange suicide. Audrey Plain Feather s'est jetée du haut de la falaise avec son fils dans les bras. Par miracle, l'enfant est sain et sauf, mais il apparaît rapidement que cette mort est un meurtre déguisé. Walt se retrouve aux prises avec la nouvelle cheffe de la police tribale, Lolo Long, et pour compliquer encore leurs relations, le FBI débarque en force afin de suivre l'affaire.

Par Craig Johnson
Chez Gallmeister

|

Auteur

Craig Johnson

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

À vol d'oiseau

Craig Johnson

Paru le 05/11/2025

432 pages

Gallmeister

11,90 €

ActuaLitté
9782404080772
