" La justice française ne peut plus être une justice qui tue. " 1972. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, l'avocat Robert Badinter assiste, impuissant, au supplice par guillotine de son client Roger Bontems. Incapable de se résoudre à l'idée qu'un homme qui n'a pas tué ait pu être exécuté, il fait de l'abolition de la peine de mort - cette sanction qui rend chacun de nous complice d'un assassinat commis par l'Etat -, le grand combat de sa vie. Quelques années plus tard, c'est Patrick Henry qui est promis à l'échafaud. Qu'importe : si Badinter n'a pas pu sauver l'innocent, il sauvera celui que rien ne pourrait excuser. Car ce n'est pas le kidnappeur et le meurtrier d'enfant qu'il doit défendre, mais la sanction capitale qu'il doit éradiquer. Le procès de Patrick Henry s'apprête à entrer dans l'histoire comme un procès de rupture... Celui qui verra disparaître la peine de mort en France. Héros et héraut du combat pour l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter est entré au Panthéon le 9 octobre 2025. Militante pour l'abolition universelle de la peine de mort, la scénariste Marie Bardiaux-Vaïente accompagnée de Malo Kerfriden, retrace le parcours du militant puis du ministre de la Justice du premier septennat de François Mitterrand dont l'engagement aboutit à la loi du 10 octobre 1981. Ce passionnant roman graphique, accompagné d'un cahier historique érudit, revient sur un pan essentiel de l'histoire judiciaire française.