La contrée obscure

David Vann

ActuaLitté
Le 3 juin 1539, le conquistador Hernando de Soto enfonce son épée dans le sol de La Florida et s'en proclame le gouverneur officiel. Après avoir bravé la fougue de la mer et la rage de ses ennemis, le voilà enfin face à son destin. A lui les richesses, à lui la gloire. Aveuglé par l'ambition, obsédé par l'or, de Soto déferle avec ses conquistadors. Mais ces nouvelles contrées se révèlent hostiles, peuplées de Cherokees qui se battent farouchement. Face à l'avidité des Espagnols, leur résistance se nourrit de mythes. Comme celui de l'Enfant Sauvage qui renaît chaque jour, et avec lui, la soif salvatrice de sang.

Par David Vann
Gallmeister

|

Auteur

David Vann

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

La contrée obscure

David Vann

Paru le 05/11/2025

496 pages

Gallmeister

12,90 €

ActuaLitté
9782404080406
