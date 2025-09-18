Inscription
#Essais

Les régimes matrimoniaux en droit camerounais

Adolphe Minkoa She, Vincelline Akomndja Avom

Le régime matrimonial, qui est au centre de cet ouvrage, a un impact direct sur le mariage, une institution qui reste mal comprise en termes de nature et de cadre juridique. Les époux sont tenus de se conformer à des règles d'ordre public, ce qui constitue le régime primaire impératif. Avant de se marier, les futurs époux peuvent décider librement du type de régime matrimonial qui leur convient, qu'il s'agisse d'un régime commun ou séparé. Cela est valable, que ce soit pour des unions monogames ou polygames. En cas d'absence de convention matrimoniale, c'est le système légal de la communauté des biens mobiliers qui s'applique. Cet ouvrage cherche à susciter une réflexion approfondie sur le droit des régimes matrimoniaux. Son objectif est de poser les fondations permettant de créer, à partir des usages traditionnels, un modèle correspondant aux exigences contemporaines. Cette démarche a pour but d'assurer la sécurité, la cohésion sociale, ainsi que la liberté personnelle, tout en accordant une importance particulière à l'autonomie juridique des femmes.

Adolphe Minkoa She, Vincelline Akomndja Avom
Chez Editions L'Harmattan



Auteur

Adolphe Minkoa She, Vincelline Akomndja Avom

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit international public

Les régimes matrimoniaux en droit camerounais

Vincelline Akomndja Avom

Paru le 18/09/2025

322 pages

Editions L'Harmattan

33,00 €

9782336557151
