Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Un chant avec le duc des mers

Elise Kova, Marion Curnier, Hélène Arnaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle a vendu son âme à un homme-sirène... et il vient réclamer son dû. Victoria a pris tous les risques pour quitter un mariage malsain, mais s'est retrouvée piégée dans les bras d'un mystérieux triton, un homme-sirène, auprès de qui elle a dû passer un pacte. Cinq ans plus tard, elle est devenue la meilleure capitaine de navire du monde, mais alors que son ex-époux menace sa famille, elle se voit obligée de rembourser sa dette. Emportée au coeur des dangereuses Mers éternelles, Victoria découvre que les sirènes espèrent en réalité la sacrifier pour apaiser un dieu en colère et sauver leur monde. Elle conclut alors un nouveau marché avec le Duc des mers : il l'aidera à sauver sa famille, et elle cèdera à ses exigences. C'est un bon marché... jusqu'à ce qu'une étincelle de passion vienne embraser le coeur brisé de la jeune femme. Pour être sacrifiée, Victoria est censée tout laisser derrière elle... mais comment le pourrait-elle, alors que le chant et les caresses du séduisant triton lui donnent l'impression d'être plus vivante que jamais ? Une nouvelle romance brûlante dans l'univers de Un pacte avoir le roi elfe

Par Elise Kova, Marion Curnier, Hélène Arnaud
Chez Castelmore

|

Auteur

Elise Kova, Marion Curnier, Hélène Arnaud

Editeur

Castelmore

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un chant avec le duc des mers par Elise Kova, Marion Curnier, Hélène Arnaud

Commenter ce livre

 

Un chant avec le duc des mers

Elise Kova, Marion Curnier trad. Hélène Arnaud

Paru le 05/11/2025

704 pages

Castelmore

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387032379
9782387032379
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.