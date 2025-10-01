La route qui traverse la forêt

Un album de saison qui invite à plonger dans l'automne et ses couleurs, pour encourager l'enfant à connaître la forêt et à respecter ses habitants ! Un matin, les animaux de la forêt se réveillent et constatent que quelque chose a changé : un mystérieux ruban noir coupe la forêt en deux. Chef le cerf, Domino la cigogne, Brochette le hérisson et Vampe la chauve-souris ne sont pas d'accord, c'est chez eux ici ! Ils mettent au point un plan ingénieux pour faire fuir les humains, en leur faisant peur à leur tour ! Un ouvrage réalisé en partenariat avec l'ASPAS (Association pour la Protection des animaux sauvages).