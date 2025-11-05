Un chant avec le duc des mers

Elle a vendu son âme à un homme-sirène... et il vient réclamer son dû. Victoria a pris tous les risques pour quitter un mariage malsain, mais s'est retrouvée piégée dans les bras d'un mystérieux triton, un homme-sirène, auprès de qui elle a dû passer un pacte. Cinq ans plus tard, elle est devenue la meilleure capitaine de navire du monde, mais alors que son ex-époux menace sa famille, elle se voit obligée de rembourser sa dette. Emportée au coeur des dangereuses Mers éternelles, Victoria découvre que les sirènes espèrent en réalité la sacrifier pour apaiser un dieu en colère et sauver leur monde. Elle conclut alors un nouveau marché avec le Duc des mers : il l'aidera à sauver sa famille, et elle cèdera à ses exigences. C'est un bon marché... jusqu'à ce qu'une étincelle de passion vienne embraser le coeur brisé de la jeune femme. Pour être sacrifiée, Victoria est censée tout laisser derrière elle... mais comment le pourrait-elle, alors que le chant et les caresses du séduisant triton lui donnent l'impression d'être plus vivante que jamais ? Une nouvelle romance brûlante dans l'univers de Un pacte avoir le roi elfe