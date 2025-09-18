Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Reine de beauté

Marie Princesse Ndoun Issie, Kibonen Nfi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ce soir du 12 novembre, j'ai tenu bon, j'ai donné le meilleur de moi... Et le rêve s'est fait chair. Une fois de plus, le Seigneur s'est montré fidèle, j'ai vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père en tant que Fils unique, plein de grâce et de vérité. Cette date restera à jamais gravée en lettres d'or, dans mon parcours en tant que reine de beauté". L'auteure nous entraîne dans un récit captivant, nous plongeant au coeur de l'univers des reines de beauté. Ce livre est un joyau d'espoir et une mine d'astuces pratiques pour vous aider à traverser votre propre cheminement. C'est un exemple concret et puissant de ce qui peut être accompli lorsqu'on est déterminé et fidèle à soi-même. C'est une réflexion sur la puissance de la passion et de la persévérance pour réaliser nos rêves les plus fous.

Par Marie Princesse Ndoun Issie, Kibonen Nfi
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Marie Princesse Ndoun Issie, Kibonen Nfi

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Reine de beauté par Marie Princesse Ndoun Issie, Kibonen Nfi

Commenter ce livre

 

Reine de beauté

Marie Princesse Ndoun Issie

Paru le 18/09/2025

116 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336538808
9782336538808
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.