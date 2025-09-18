"Ce soir du 12 novembre, j'ai tenu bon, j'ai donné le meilleur de moi... Et le rêve s'est fait chair. Une fois de plus, le Seigneur s'est montré fidèle, j'ai vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père en tant que Fils unique, plein de grâce et de vérité. Cette date restera à jamais gravée en lettres d'or, dans mon parcours en tant que reine de beauté". L'auteure nous entraîne dans un récit captivant, nous plongeant au coeur de l'univers des reines de beauté. Ce livre est un joyau d'espoir et une mine d'astuces pratiques pour vous aider à traverser votre propre cheminement. C'est un exemple concret et puissant de ce qui peut être accompli lorsqu'on est déterminé et fidèle à soi-même. C'est une réflexion sur la puissance de la passion et de la persévérance pour réaliser nos rêves les plus fous.