#Polar

Profit garanti

Philippe Richelle, Jean-Michel Beuriot, Albertine Ralenti

Comment rendre justice dans un pays occupé ? Dans le Paris occupé des années 1940, les inspecteurs Marsac, Brunet et Mercadier enquêtent sur un double meurtre sordide. Les victimes : un couple de personnes âgées cambriolées et abattues froidement. Les circonstances de ce crime rappellent étrangement à Marsac le mode opératoire d'un tueur, Lucien Grenier, qu'il avait arrêté avant la guerre. Il ne tarde pas à découvrir que Grenier, libéré par les Allemands, mène une vie confortable à Neuilly en travaillant pour le compte de l'Occupant. Dans une France divisée, Grenier n'est pas un cas isolé. De nombreux repris de justice sont recensés dans les " officines " allemandes. Face à cette situation, certains, comme le commissaire Fleury de la police judiciaire, préfèrent démissionner. Mais pour ceux qui restent, comme Marsac et ses deux collègues la tâche s'annonce difficile. Tandis que l'affaire s'enlise, Paris connaît des heures sombres. Et ceux qui ne subissent pas la situation en profitent pour s'enrichir... Toutes sortes de trafics fleurissent. Dans ce contexte, Mercadier se retrouve tiraillé entre son devoir et ses propres convictions tandis que Marsac joue un jeu dangereux. Lui qui menait jadis une lutte acharnée contre le grand banditisme se retrouvera bientôt à la merci de Lucien Grenier. Contre toute attente, ce dernier a un marché à lui proposer... Après Secrets Bancaires, Les Mystères de la République et Affaires d'Etat, Philippe Richelle retrouve Jean-Michel Beuriot, avec qui il a réalisé la magnifique saga Amours Fragiles, pour une nouvelle série poignante qui nous invite à réfléchir sur les choix et les conséquences en temps de guerre. A une époque où la collaboration avec les forces d'occupation et la Résistance sont une réalité quotidienne, la tension est palpable dans ce premier tome qui nous offre une plongée plus vraie que nature dans les affres de la Seconde Guerre mondiale.

Par Philippe Richelle, Jean-Michel Beuriot, Albertine Ralenti
Chez Glénat

|

Auteur

Philippe Richelle, Jean-Michel Beuriot, Albertine Ralenti

Editeur

Glénat

Genre

Policier-Espionnage

Profit garanti

Philippe Richelle, Jean-Michel Beuriot

Paru le 01/10/2025

56 pages

Glénat

17,50 €

9782344058565
© Notice établie par ORB
