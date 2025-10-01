Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Un nécessaire à théâtre

Christian Duchange

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Se regarder dans les yeux sur scène, entrer en contact physique, projeter sa voix, s'adresser à un public, improviser ou encore savoir lire un texte de théâtre sont quelques fondamentaux du jeu d'acteur. Sauriez-vous les mettre en pratique ? A partir de nombreux exercices et mises en situation basés sur des textes d'auteurs contemporains, Christian Duchange, metteur en scène riche d'une longue expérience dans la formation à la pratique théâtrale, nous confie son nécessaire à théâtre, véritable méthode à l'usage de tous les passeurs d'art.

Par Christian Duchange
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Christian Duchange

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Théâtre - Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un nécessaire à théâtre par Christian Duchange

Commenter ce livre

 

Un nécessaire à théâtre

Christian Duchange

Paru le 01/10/2025

208 pages

Actes Sud Editions

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330213534
9782330213534
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.