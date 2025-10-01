Un nécessaire à théâtre

Se regarder dans les yeux sur scène, entrer en contact physique, projeter sa voix, s'adresser à un public, improviser ou encore savoir lire un texte de théâtre sont quelques fondamentaux du jeu d'acteur. Sauriez-vous les mettre en pratique ? A partir de nombreux exercices et mises en situation basés sur des textes d'auteurs contemporains, Christian Duchange, metteur en scène riche d'une longue expérience dans la formation à la pratique théâtrale, nous confie son nécessaire à théâtre, véritable méthode à l'usage de tous les passeurs d'art.