Mondes parallèles, une histoire d'amour

Takashi et Tomohiko travaillent au sein d'une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle et mènent des recherches sur le cerveau et la mémoire. Un jour, Tomohiko présente à Takashi sa petite amie, Mayuko. Takashi est abasourdi : lorsqu'il était étudiant, il apercevait Mayuko tous les jours à la gare, dans le train d'en face. Sous le charme, il n'avait pourtant jamais pu l'aborder. Des années plus tard, la voilà donc à nouveau devant lui, en couple avec son meilleur ami. Le trouble de Takashi redouble le lendemain, lorsqu'à son réveil, Mayuko s'affaire à préparer son petit-déjeuner et semble partager avec lui une évidente intimité. Comme s'il vivait dans deux réalités parallèles... Pouvons-nous nous fier à nos souvenirs ? Et que sommes-nous sans eux ? Au croisement de la romance et de la littérature spéculative, Keigo Higashino nous livre une love story d'un genre unique.
Par
Sophie Refle, Keigo Higashino Chez
Actes Sud Editions
