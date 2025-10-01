Nona la neuvième

A bien des égards, Nona semble être tout à fait ordinaire. Elle vit avec sa famille, va à l'école du quartier et n'aime rien tant que les longues balades sur la plage. Mais Nona n'est pas une jeune fille comme les autres : six mois plus tôt, elle s'est réveillée dans le corps d'une étrangère... Dans ce troisième volet du "Tombeau Scellé", tout se prépare pour que les enfers se déchaînent : les forces du Sang d'Eden encerclent les derniers soldats de la Cohorte, attendant le signal de l'Empereur Immortel, Premier Nécrolord. Et dans cette lutte, Nona pourrait bien être une arme redoutable. Si la jeune fille préfèrerait mener une vie paisible auprès de ceux qu'elle aime, elle sait bien que rien n'est éternel. Sans compter que, chaque nuit, elle rêve d'une femme au visage de squelette...