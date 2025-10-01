Inscription
Amitié éternelle

Nele Neuhaus, Marie-Claude Auger

ActuaLitté
Durant l'été 1983, le jeune héritier des éditions Winterscheid trouve la mort sur une falaise de Noirmoutier. La bande qui l'accompagne se jure alors une amitié éternelle, gage du secret sur les circonstances de la tragédie. Trente-cinq ans plus tard, la communauté d'intérêts s'est muée en communauté de destins. Les "Eternels" ont investi tant les postes clés de la vénérable maison d'édition francfortoise que le coeur des parents de l'ami défunt. Mais un premier cadavre indique que la boîte de Pandore est désormais ouverte... Pia Sander et Oliver von Bodenstein, le tandem star du krimi allemand, reviennent pour percer le mystère de ce pacte mortel.

Nele Neuhaus, Marie-Claude Auger
Actes Sud Editions

|

Auteur

Nele Neuhaus, Marie-Claude Auger

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans noirs

Amitié éternelle

Nele Neuhaus trad. Marie-Claude Auger

Paru le 01/10/2025

608 pages

Actes Sud Editions

11,40 €

9782330212513
