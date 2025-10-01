Durant l'été 1983, le jeune héritier des éditions Winterscheid trouve la mort sur une falaise de Noirmoutier. La bande qui l'accompagne se jure alors une amitié éternelle, gage du secret sur les circonstances de la tragédie. Trente-cinq ans plus tard, la communauté d'intérêts s'est muée en communauté de destins. Les "Eternels" ont investi tant les postes clés de la vénérable maison d'édition francfortoise que le coeur des parents de l'ami défunt. Mais un premier cadavre indique que la boîte de Pandore est désormais ouverte... Pia Sander et Oliver von Bodenstein, le tandem star du krimi allemand, reviennent pour percer le mystère de ce pacte mortel.