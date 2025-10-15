Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Si je fais la gueule à la vie pendant hyper longtemps, elle va peut-être changer

André André

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce récit graphique, André André dresse, avec un humour tendre et brutal, le constat qu'on a déjà fait la gueule à la vie pendant assez longtemps, et comme elle ne changera pas de si tôt, autant s'y installer en riant. Avec des personnages représentés dans différents états (pas forcément les meilleurs), elle monte une parade où l'absurde le dispute à la joie. La dessinatrice n'hésite pas à passer de la poésie mélancolique à la blague clownesque. Une brutalité nécessaire face à cette histoire dégueulasse qu'est la vie, avec une précision graphique qui crée la portée comique.

Par André André
Chez Editions art&fiction

|

Auteur

André André

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Si je fais la gueule à la vie pendant hyper longtemps, elle va peut-être changer par André André

Commenter ce livre

 

Si je fais la gueule à la vie pendant hyper longtemps, elle va peut-être changer

André André

Paru le 15/10/2025

72 pages

Editions art&fiction

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889640997
9782889640997
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.