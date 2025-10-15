Si je fais la gueule à la vie pendant hyper longtemps, elle va peut-être changer

Dans ce récit graphique, André André dresse, avec un humour tendre et brutal, le constat qu'on a déjà fait la gueule à la vie pendant assez longtemps, et comme elle ne changera pas de si tôt, autant s'y installer en riant. Avec des personnages représentés dans différents états (pas forcément les meilleurs), elle monte une parade où l'absurde le dispute à la joie. La dessinatrice n'hésite pas à passer de la poésie mélancolique à la blague clownesque. Une brutalité nécessaire face à cette histoire dégueulasse qu'est la vie, avec une précision graphique qui crée la portée comique.