Un matin, dans un quartier miséreux de la zone 3 de Magnapole, un corps est retrouvé ouvert le long du sternum. Zem Sparak, "chien" de son état, est alors placé sous les ordres de Salia Malberg, une ambitieuse inspectrice de la zone 2, pour mener l'enquête. Vingt ans plus tôt, avant que son pays ne soit racheté, Sparak a connu en Grèce l'urgence de la révolte et l'espérance d'un avenir sans compromis. Il a aimé. Et trahi. Désormais, il doit se confronter au cynisme et à la violence du consortium GoldTex qui règne sur la ville. Sous les ciels en furie d'une mégalopole privatisée, "Chien 51" se fait l'écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Et nous rappelle ce qu'il reste à sauver, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre postmodernité.