#Roman francophone

Chien 51

Laurent Gaudé

Un matin, dans un quartier miséreux de la zone 3 de Magnapole, un corps est retrouvé ouvert le long du sternum. Zem Sparak, "chien" de son état, est alors placé sous les ordres de Salia Malberg, une ambitieuse inspectrice de la zone 2, pour mener l'enquête. Vingt ans plus tôt, avant que son pays ne soit racheté, Sparak a connu en Grèce l'urgence de la révolte et l'espérance d'un avenir sans compromis. Il a aimé. Et trahi. Désormais, il doit se confronter au cynisme et à la violence du consortium GoldTex qui règne sur la ville. Sous les ciels en furie d'une mégalopole privatisée, "Chien 51" se fait l'écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Et nous rappelle ce qu'il reste à sauver, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre postmodernité.

Par Laurent Gaudé
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Laurent Gaudé

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Chien 51

Laurent Gaudé

Paru le 01/10/2025

304 pages

Actes Sud Editions

8,90 €

Lire un extrait
9782330212469
