Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Ao Ashi Playmaker Tome 31

Yûgo Kobayashi, Amira Zegrour

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les trois jours d'entraînement avec l'équipe première sont enfin terminés. Bien que le rêve d'Ashito de signer un contrat pro ne se soit pas réalisé, Garulla lui a promis d'inviter ses camarades du club afin de leur donner, à eux aussi, une chance de se distinguer. Mais le Barça, c'est quel genre de club ? Et l'Espagne, c'est quel genre de pays ? Le coeur d'Ashito commence à pencher vers l'étranger, quand soudain... une nouvelle tombe, et fait l'effet d'une bombe ! Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais. "Ao Ashi, le manga de foot qu'il faut lire absolument ! " BFMTV "Probablement l'une des meilleures séries de foot du moment ! " BoDoï "Un manga de foot très réaliste". Europe 1 "Une oeuvre fluide dans sa narration qui s'articule autour d'un joueur fougueux et attachant". Le Figaro " Ao Ashi est [... ] un manga sur le football qui s'inscrit dans une certaine tradition du manga de sport, mais qui traite néanmoins son propos avec une maturité rafraîchissante". Jeuxvideo. com " L'oeuvre a su capter notre intérêt, que ce soit pour son écriture subtile, ses personnages profonds et marquants, ses matchs sous tension permanente, ou son approche footballistique réaliste". Manga-News

Par Yûgo Kobayashi, Amira Zegrour
Chez Mangetsu

|

Auteur

Yûgo Kobayashi, Amira Zegrour

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ao Ashi Playmaker Tome 31 par Yûgo Kobayashi, Amira Zegrour

Commenter ce livre

 

Ao Ashi Playmaker Tome 31

Yûgo Kobayashi trad. Amira Zegrour

Paru le 05/11/2025

192 pages

Mangetsu

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382818398
9782382818398
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.