Ao Ashi Playmaker Tome 31

Les trois jours d'entraînement avec l'équipe première sont enfin terminés. Bien que le rêve d'Ashito de signer un contrat pro ne se soit pas réalisé, Garulla lui a promis d'inviter ses camarades du club afin de leur donner, à eux aussi, une chance de se distinguer. Mais le Barça, c'est quel genre de club ? Et l'Espagne, c'est quel genre de pays ? Le coeur d'Ashito commence à pencher vers l'étranger, quand soudain... une nouvelle tombe, et fait l'effet d'une bombe ! Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais. "Ao Ashi, le manga de foot qu'il faut lire absolument ! " BFMTV "Probablement l'une des meilleures séries de foot du moment ! " BoDoï "Un manga de foot très réaliste". Europe 1 "Une oeuvre fluide dans sa narration qui s'articule autour d'un joueur fougueux et attachant". Le Figaro " Ao Ashi est [... ] un manga sur le football qui s'inscrit dans une certaine tradition du manga de sport, mais qui traite néanmoins son propos avec une maturité rafraîchissante". Jeuxvideo. com " L'oeuvre a su capter notre intérêt, que ce soit pour son écriture subtile, ses personnages profonds et marquants, ses matchs sous tension permanente, ou son approche footballistique réaliste". Manga-News