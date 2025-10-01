Le secret des mésanges

Le roman illustré du film d'animation qui sortira sur les écrans le 22 octobre 2025 Lucie, 10 ans, vient passer quelques jours de vacances dans un village avec sa mère archéologue qui y mène des fouilles. Très vite, la petite fille découvre que sa mère a vécu enfant dans cette région et qu'elle cache un secret de famille. Encouragée par un couple de mésanges et d'autres amis à quatre pattes à faire la lumière sur ce passé, Lucie, accompagnée de son nouvel ami Yann, va aller de surprises insolites en découvertes fabuleuses !