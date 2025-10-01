Inscription
Le secret des mésanges

Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux, Folimage

Le roman illustré du film d'animation qui sortira sur les écrans le 22 octobre 2025 Lucie, 10 ans, vient passer quelques jours de vacances dans un village avec sa mère archéologue qui y mène des fouilles. Très vite, la petite fille découvre que sa mère a vécu enfant dans cette région et qu'elle cache un secret de famille. Encouragée par un couple de mésanges et d'autres amis à quatre pattes à faire la lumière sur ce passé, Lucie, accompagnée de son nouvel ami Yann, va aller de surprises insolites en découvertes fabuleuses !

Par Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux, Folimage
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux, Folimage

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Le secret des mésanges

Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux, Folimage

Paru le 01/10/2025

224 pages

Actes Sud Editions

17,50 €

9782330212421
