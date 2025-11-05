Inscription
#Manga

School of Villains Tome 2

Hirosama Okushima, Hervé Augé, Hiromasa Okujima

ActuaLitté
"Pour atteindre le sommet, il faut savoir bien s'entourer ! " Jôichirô Kirinji, fils du Premier ministre du Japon, s'est inscrit au lycée Biran dans l'espoir de gravir les échelons de la pègre et se hisser au sommet du pays. Après avoir conquis ses rivaux au sein de sa propre classe, sa première mission en tant que délégué sera d'affronter une classe rivale lors d'un match sanglant de balle aux prisonniers. Arrivera-t-il à vaincre les terribles jumeaux Togawa et à sceller une alliance pour prendre le contrôle de toutes les secondes ? Hiromasa Okujima (Au bain, les Yankees ! , Vavam Vampire, Les Racailles de l'autre monde) revient sur le devant de la scène avec School of Villains, une oeuvre en trois tomes publiée aux éditions Shinchosha !

Par Hirosama Okushima, Hervé Augé, Hiromasa Okujima
Chez Mangetsu

|

Auteur

Hirosama Okushima, Hervé Augé, Hiromasa Okujima

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

Paru le 05/11/2025

176 pages

Mangetsu

7,95 €

9782382815496
