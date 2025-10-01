Le premier titre de la sous-série Taupe et Mulot et compagnie, où chaque livre composé en 7 chapitres, se centre sur les amis singuliers de nos deux héros, avec qui la vie est toujours gaie et douce. Le troc noisette d'Ecureuil est lancé. Les équipes sont constituées : Taupe avec Mulot, Musaraigne avec Lérot, Belette avec Hibou... A chacune d'enfouir au lieu indiqué par Ecureuil les noisettes qu'elle a mises de côté pour l'hiver. Le duo qui aura approvisionné en premier les cinq cachettes qui lui sont confiées aura gagné ! Mais sur le parcours, que de gentilles attentions, de zigzags et d'émotions...