Foi expresse

Edouard Divry

Voici la version luxe d'un petit catéchisme déjà incontournable ? ! Clair, concis et profond, il condense la quintessence du Catéchisme de l'Eglise catholique en format poche, sous forme de questions/réponses. Idéal pour les catéchumènes, les recommençants, les chercheurs de Dieu, ou comme beau cadeau spirituel. Accessible à tous les âges, il reprend les "? en-brefs ? " du Catéchisme, organisés selon le sens quadruple de l'Ecriture ? : foi (Credo), sacrements, morale et prière. Que l'on soit chez soi, en voyage, en prison ou en mission, ce petit livre accompagne la foi avec rigueur et simplicité. Pensé dans l'esprit de Vatican II, il répond aux grandes questions de notre temps et s'adresse à tous ? : croyants, en chemin ou en quête. Cette nouvelle édition est agrémentée de titres thématiques, facilitant la recherche. A offrir ou à s'offrir.

Par Edouard Divry
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

Edouard Divry

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Catéchèse adultes

Foi expresse

Edouard Divry

Paru le 15/10/2025

208 pages

Editions du Carmel

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782847139389
