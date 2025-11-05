Les crépusculaires

L'intégrale des Crépusculaires réunit deux monuments de la fantasy francophone : Le Cycle des Crépusculaires et Le Cycle d'Abyme. Dans le premier cycle, Agone de Rochronde, fils de noble, hérite d'une charge paternelle qu'il n'a jamais souhaitée... et d'une rapière, Pénombre, habitée par une volonté propre. Pris au piège d'un jeu cruel d'alliances et de trahisons, il devra franchir les portes de la magie, de la musique et du doute, pour tenter de sauver les Royaumes Crépusculaires de la ruine. Mais jusqu'où devra-t-il aller sans se perdre lui-même ? Le second cycle nous entraîne sur les pas de Maspalio, farfadet rusé et ancien prince-voleur, au coeur de la cité d'Abyme, joyau corrompu et labyrinthique des Royaumes Crépusculaires. Entre canaux tortueux, palais décrépis et salons dorés, l'ombre des complots s'étend sur la ville. Derrière les faux semblants et les intrigues de cour, qui tire les ficelles du drame qui se joue ? Une fresque baroque et envoûtante aussi sombre que lumineuse. Mathieu Gaborit s'est imposé dès 1995 comme une figure majeure de la fantasy francophone avec la publication de Souffre-Jour, premier tome des Crépusculaires. Passionné de jeux de rôle, il a également contribué à la création de plusieurs jeux. Son oeuvre se distingue par des univers riches et baroques, mêlant magie, poésie, et réflexions sur l'identité et le pouvoir.