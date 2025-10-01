Inscription
Roman francophone

Lettres d'une péruvienne

Françoise de Graffigny

Enlevée de sa terre natale par des conquérants européens, Zilia, jeune Péruvienne, doit apprendre à évoluer dans un univers étranger. A travers une série de lettres empreintes de poésie et de lucidité, elle raconte son périple à son fiancé, Aza, resté au Pérou, de son palais inca aux salons français du XVIII ? siècle. Plus que le récit d'un exil, les Lettres d'une Péruvienne narrent une quête intérieure. Zilia, déchirée entre l'amour qu'elle porte à Aza et les défis liés au déracinement, décrit les moeurs et les contradictions de l'Europe des Lumières. Critique visionnaire de la domination culturelle et du patriarcat, chaque lettre explore la puissance d'une voix féminine en recherche de liberté. Objet d'étude 1re - La littérature d'idées du XVI ? siècle au XVIII ? siècle.

Françoise de Graffigny
J'ai lu

|

Auteur

Françoise de Graffigny

Editeur

J'ai lu

Genre

Lycée

Lettres d'une péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 01/10/2025

160 pages

J'ai lu

2,00 €

9782290426272
